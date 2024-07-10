Руслан Баширли, спецкор, Анкара 17:48

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), сделанные на пресс-конференции, предшествовавшей саммиту НАТО, привлекли значительное внимание мировой прессы. «С нашей точки зрения, Турецкая Республика Северного Кипра является полноправным членом Организации тюркских государств. Позиция тюркских государств, особенно Азербайджана, совпадает с нашей», — заявил президент Турции.

Турецкая Республика Северного Кипра, расположенная на севере острова, де-факто является полноправным государством. Несмотря на то что признана она только Турцией, у нее есть официальные представительства в ряде стран, включая США и Великобританию. С 2001 года, вопреки введенному эмбарго, экономика ТРСК значительно укрепилась, и сейчас Северный Кипр переживает туристический бум, а множество жителей ЕС приобретают там землю и недвижимость. Тенденция приняла такие обороты, что правительство ТРСК в этом месяце было вынуждено принять закон, затрудняющий иностранным гражданам покупку земли. Исторически разлом между севером и югом произошел в середине ХХ века. В 1960 году была создана Республика Кипр, и на бумаге обе ее общины имели равные права на представительство. Однако 30 ноября 1963 года президент Республики Кипр Макариос III предложил внести изменения в Конституцию из 13 пунктов. Эти предложения включали переписывание таких статей Конституции, которые принципиально не подлежали правке. В частности, было устранено право вето вице-президента, который являлся кипрским турком, а также отменен принцип раздельного голосования в Палате представителей, так что принятие решений должно было осуществляться простым большинством голосов. Данные предложения вызвали протесты со стороны турок. В то время президентом США являлся Роберт Кеннеди, и он предложил Макариосу отказаться от новых конституционных изменений. Последний согласился, но 21 декабря 1963 года на острове начались столкновения между общинами, получившие название «Кровавое Рождество», вследствие того, что в этот день на острове были совершены массовые убийства турок. Позже в прессу просочился «план Акритас», предполагающий аннексию острова Грецией.

Отношения накалились настолько, что 20 июля 1974 года Турция начала наземную и воздушную операции на Кипре. Несмотря на объявленное временное перемирие, 13 августа по приказу министра иностранных дел Турции Турана Гюнеша турецкие войска возобновили наступление с кодовым названием «Айше отправляется на каникулы». В результате беспрестанных боестолкновений в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Для решения сложившейся на острове ситуации было предложено множество планов. Самый известный из них — план Аннана от 2004 года, который предусматривал объединение острова. Несмотря на поддержку Турции и одобрение турецкой общиной на референдуме, греческая община этот план отклонила. Тем не менее в том же году ЕС принял греческий Кипр в свои ряды.

После этого Турция начала активно работать над признанием ТРСК в качестве независимого государства. В последние годы эти усилия перешли в новую фазу. Анкара занимается налаживанием международных связей ТРСК и продвижением ее признания на государственном уровне. Особенно активно эти усилия начали развиваться после переизбрания Эрдогана в 2023 году, когда во время визита на остров он объявил об идее «двух государств», которая проторит путь к решению проблем на острове. «Мы вели множество переговоров по кипрскому вопросу, но ничего не добились. В 2017 году стало ясно, что кипрские греки не согласятся на компромиссное решение. Теперь Турция шаг за шагом движется к варианту двух государств и настаивает на этом», — заявил Эрдоган в своей речи, встреченной кипрскими турками с большим энтузиазмом. 14 октября 2023 года стал еще одним важным днем в истории ТРСК. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента ТРСК Эрсина Татара в Баку. На следующий день Эрсин Татар дал интервью местным журналистам, в котором также участвовал автор этих строк. Президент ТРСК, по собственному признанию, был очень доволен и рад встрече с Ильхамом Алиевым. В том же году министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы в разговоре со мной в Баку отметил, что победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала важной вехой для его страны.