Норвегия выделяет Украине десятки миллионов

Норвегия выделит 1 млрд норвежских крон (92,69 млн долларов) на поддержку противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщают украинские СМИ со ссылкой на The Guardian.

Объявление о пожертвовании поступило через день после того, как Норвегия сообщила, что передаст Украине шесть истребителей F-16, чтобы помочь ей в обороне от российских воздушных атак.

"Украинцам нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - заявил Стере.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Норвегия оказывает Украине неустанную и значительную поддержку. Норвегия уже предоставила Украине 15 миллиардов норвежских крон (около 1,5 миллиарда долларов США) в виде прямой финансовой поддержки. Эти средства направлены на укрепление украинской экономики и обороноспособности.