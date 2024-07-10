Лига Европы: «Зиря» в гостях у «Шерифа»
Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Тирасполе начнется матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между молдавским «Шерифом» и азербайджанской «Зиря».
Судить встречу будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Алессандро Дудичем.
Обе команды заняли в минувшем сезоне 2-е места в своих чемпионатах. При этом, конечно же, «Шериф» гораздо более опытная команда. Клуб из Тирасполя играл на групповой стадии Лиги чемпионов и несколько раз выступал в группе Лиги Европы.
Ответный матч состоится 18 июля на «Далга Арене».
Победитель этой пары во 2-м раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии «Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр), а проигравший – встретится во 2-м раунде Лиги конференций с «Дунайска Стреда» (Словакия).