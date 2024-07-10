В Грузии амнистия: освободят ли Саакашвили?

Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала в парламенте Грузии законопроект об амнистии, которая коснется, примерно, 3000 заключенных. Об этом сообщил глава парламентского комитета по правам человека Рати Йонатамишвили, сообщает портал «Новости-Грузия» в четверг, 11 июля.

«Амнистия коснется трети числа заключенных, примерно трех тысяч человек», - сказал он, добавив, что законопроект не предусматривает распространение амнистии на заключенных, совершивших тяжкие преступления.

На вопрос, попадет ли под амнистию экс-президент Михаил Саакашвили, Йотанамишвили ответил, что он осужден за тяжкие преступления, поэтому на Саакашвили амнистия не распространится: «Ясно, что тех лиц и масштабных преступников, которые растратили 9 млн лари, которые жестоко расправлялись с оппонентами, недобросовестно использовали свое положение, что было подчеркнуто и четко заявлено Страсбургским судом в «деле Гиргвлиани», их не должна затронуть никакая амнистия».

По его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим недавним решением «поставил точку всяческим спекуляциям в отношении Саакашвили». Он также констатировал уменьшение давления на власти Грузии по вопросу заключенного экс-президента.

Законопроект об амнистии, как ожидается, парламент Грузии примет в осеннюю сессию.