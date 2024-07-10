Юлия Навальная для России теперь «террористка и экстремистка»
Росфинмониторинг внес Юлию Навальную, вдову оппозиционного политика Алексея Навального, в список «террористов и экстремистов». Соответствующая запись появилась в списке службы в четверг.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
На этой неделе стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную, живущую сейчас за границей, сроком на два месяца по делу об участии в экстремистском сообществе. Она объявлена в розыск. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинения не раскрываются. Источник Интерфакса, знакомый с ситуацией, рассказал, что ей вменяют создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти и сбор пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией.
Сама Юлия Навальная, комментируя решение об аресте, вновь подвергла резкой критике президента России.