Российский летчик передал Украине секретные данные

Российский военный передал данные об офицерах 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, причастных к ракетному удару по детской больнице «Охмадет» в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Диалог».

«После российского удара по детской больнице в центре столицы в чат-бот ГУР Украины обратился один из летчиков 22-й авиационной дивизии ВКС РФ. Сообщается, что российский военный передал документацию своей воинской части (в/ч 06987, аэродром Энгельс): личные дела старшего офицерского состава, персональные данные военнослужащих и членов их семей, а также секретные документы авиационной дивизии. Российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и не понимает, как и несколько его коллег, зачем их заставляют бить по гражданской инфраструктуре Украины. Это вынудило его передать Украине секретные документы, которые касаются работы воинской части, а также частные фотографии командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии», - цитирует издание сообщение проекта «Информационное сопротивление».

Проект получил в свое распоряжение и обнародовал в качестве анонса частное фото, на котором зафиксированы 30 человек командного состава подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.