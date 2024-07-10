Жесткие бои на Донбассе

Попытки захвата россиянами Торецка продолжаются уже почти две недели.

Российские войска продолжают попытки захватить город Торецк в Донецкой области Украины. На его окраинах идут бои, сообщил спикер оперативно-стратегической группы войск «Хортица» Назар Волошин.

«Враг слишком активно применяет по этому населенному пункту авиацию, применяются управляемые авиационные бомбы, а также неуправляемые авиаракеты. За прошедшие сутки по тому направлению, в том числе и в район Торецка, враг совершил более 200 обстрелов по разным видам вооружения», — рассказал Волошин.

По его словам, российские военные хотят зайти в Торецк и взять его под свой контроль, чтобы дальше идти на Часов Яр.

В четверг утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Торецком направлении российские войска совершили 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северный, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка.