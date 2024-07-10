Теперь в приложении Yango в Баку можно строить маршруты на общественном транспорте

Недавно в Yango стал доступен новый сервис, с помощью которого легко планировать ежедневные поездки по Баку на общественном транспорте. А также находить доступные альтернативы такси в периоды высокого спроса, когда стоимость поездок выше обычного и хочется сэкономить. Это можно сделать в приложении – на новой вкладке «Транспорт».

Достаточно ввести точку начала поездки и пункт назначения, затем выбрать вкладку «Транспорт». Приложение найдёт и покажет все возможные варианты поездки, расписание движения городского транспорта и примерное время в пути для каждого маршрута.

«До сих пор мы развивали Yango как удобный сервис заказа поездок на такси. Но будущее нашего приложения – стать универсальным помощником для жителей города. Мы планируем развивать Yango как городской суперапп, с помощью которого жители Баку смогут решать самые разные повседневные задачи. Запуск «Транспорта» – первый шаг на этом пути», – сообщила пресс-служба Yango.

В скором времени технологическая компания планирует представить на рынке ряд сервисов, направленных на развитие городской среды, которые станут доступны пользователям в новом супераппе.