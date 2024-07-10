Названы фильмы, которые получат господдержку
Министерство культуры Азербайджана и Агентство кино Азербайджана (ARKA) объявили результаты конкурса поддержки фильмов, находящихся на стадии постпродакшна, сообщили в пресс-службе ведомства.
В мае этого года ARKA объявило конкурс на поддержку работ по завершению кинопроектов, находящихся на стадии постпродакшна, который проводится с целью стимулирования и повышения эффективности кинопроизводства в стране, повышения конкурентоспособности независимых продюсерских центров и др., работающих в соответствующей сфере, поддержки совместного кинопроизводства. Всего на конкурс в категории полнометражных художественных и документальных, короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов было заявлено 9 проектов. Решено оказать государственную поддержку 6 проектам, оцененным худсоветом. Всего выделено 111 тысяч 113 манатов.
Yaddaş sarayları – короткометражный документальный фильм, режиссер Матлаб Мухтаров, Rental Azərbaycan MMC;
Geri dönüş – полнометражный документальный фильм, режиссер Эльмеддин Алиев, Karvan Production MMC;
Səssiz zaman” - полнометражный художественный фильм, режиссер Таир Таирович, Nova Gorica Kino Mərkəzi MMC;
Qara pişik, ağ şanı - полнометражный документальный фильм, режиссер Аламдар Фаиг, Chinar Film MMC;
Tərsinə kölgələr - короткометражный художественный фильм, режиссер Гаджи Сафаров, Chinar Film MMC;
Sən haralısan, durna? – полнометражный художественно-документальный фильм, режиссер Илькин Юсиф, Bumeranqfilm MMC.
Впервые в Азербайджане проводится конкурс поддержки кинопроектов, находящихся на стадии постпродакшна. ARKA продолжит проводить конкурсы в течение года с целью государственной поддержки кинопроектов.