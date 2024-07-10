Названы фильмы, которые получат господдержку

Министерство культуры Азербайджана и Агентство кино Азербайджана (ARKA) объявили результаты конкурса поддержки фильмов, находящихся на стадии постпродакшна, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мае этого года ARKA объявило конкурс на поддержку работ по завершению кинопроектов, находящихся на стадии постпродакшна, который проводится с целью стимулирования и повышения эффективности кинопроизводства в стране, повышения конкурентоспособности независимых продюсерских центров и др., работающих в соответствующей сфере, поддержки совместного кинопроизводства. Всего на конкурс в категории полнометражных художественных и документальных, короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов было заявлено 9 проектов. Решено оказать государственную поддержку 6 проектам, оцененным худсоветом. Всего выделено 111 тысяч 113 манатов.