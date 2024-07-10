Громкое дело: экс-сотрудник Госфонда присвоил миллионы

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Вусал Алиев, работавший консультантом сектора назначения пенсий в отделениях Госфонда в Сабаильском и Сураханском районах Баку, изготовлял поддельные трудовые книжки, удостоверения личности и другие документы, добиваясь таким образом незаконного назначения льготных пенсий по утрате кормильца или по возрасту для отдельных граждан. Было установлено, что в целом он присвоил более 6 миллионов 500 тысяч манатов, принадлежащих Госфонду.

Против Вусала Алиева были выдвинуты обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 313 (служебный подлог) и 320.1 (подделка официальных документов) Уголовного кодекса.

Сам подсудимый в своих показаниях следствию не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. И заявил, что лишь оказывал юридические услуги всем обратившимся к нему лицам.

Один из потерпевших заявил, что в 2009 году решил получить льготную трудовую пенсию по возрасту в связи с работой на вредном производстве и обратился в отдел Государственного фонда социальной защиты Сабаильского района для получения информации о порядке назначения пенсии: «Вусал Алиев сказал предоставить все документы. Я так и сделал. Спустя некоторое время пришел в отделение, чтобы узнать, назначена ли пенсия: он ответил утвердительно, но сказал, что банковская карта некоторое время побудет у него. Примерно до ноября 2010 года я приходил к Алиеву. Он выдал мне пенсионную карту. Я получил примерно 1600 манатов пенсии, затем сумма увеличилась. О сумме денежных средств, снятых с этой карты, пока она была у Вусала Алиева, я не был осведомлен. О 96 тысячах манатов, зачисленных на счет на мое имя, также не знал».

Другой потерпевший дал аналогичные показания. Он заявил, что не получал около 300 тысяч манатов, переведенных на карту в связи с назначенной пенсией от отдела Госфонда соцзащиты Сабаильского района.