В Евросоюзе назвали единственный план для завершения войны

Евросоюз полностью поддерживает украинскую Формулу мира и считает ее единственным мирным планом. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Для тех, кто жалуется, что поддержка Украины будет только способствовать войне, я им говорю: если мы перестанем поддерживать Украину, война обязательно закончится. И скоро. Но как? Капитуляцией Украины? С марионеточным правительством в Киеве? Украинским народом, раздавленным агрессором ? Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Нет», – заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, «если мы не хотим, чтобы Украине пришлось сдаться, потому что у нее нет возможности и дальше вести боевые действия, мы и дальше должны поддерживать украинцев».

«Это позиция Евросоюза. Весь ЕС поддерживает эту позицию. А для Евросоюза нет плана, кроме плана Зеленского. Это единственный мирный план для нас, для европейцев», – резюмировал он.