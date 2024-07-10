Разведки США и Германии сорвали попытку России убить главу Rheinmetall. Об этом со ссылкой на пять американских и других западных чиновников сообщает телеканал CNN.

По его данным, в начале этого года разведка США узнала, что российское руководство планировало покушение на Армина Паппергера, главу крупнейшего в ФРГ оборонного концерна, который производит вооружения для украинской армии.

Как утверждает CNN, Россия готовила планы убийства руководителей нескольких оборонных предприятий в Европе, при этом подготовка покушения на Паппергера находилась на наиболее продвинутой стадии. Спецслужбы США, как утверждается, узнали об этих планах и предупредили коллег из Германии, которым удалось предотвратить покушение. CNN утверждает, что его источники в Берлине также подтверждают эту информацию.

Компания Rheinmetall - один из крупнейших производителей снарядов и военной техники в Европе. В частности, она поставляет Украине снаряды калибра 155мм, которые в боях используют ВСУ.