Фейки от имени Ильхама Алиева: совместное заявление

Через фейковые аккаунты в социальных сетях было распространено видеообращение якобы от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором граждан призывают инвестировать в банковский сектор страны. Указанное видеообращение выполнено по технологии deep-fake и представляет собой фейковую информацию, не отражающую реальности. Об этом говорится в совместном заявлении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Агентства развития СМИ.

В заявлении содержится призыв к обществу доверять информации, предоставленной официальными источниками, а также напоминание, что официальный сайт и аккаунты в социальных сетях президента Азербайджанской Республики постоянно активны как надежный источник информации и оперативно освещают деятельность главы государства.

«Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов проявлять принципиальность в таких случаях, быть бдительными в ситуации, когда набирают оборот фейковые и ложные информационные кампании. Принимаются соответствующие меры в отношении указанного фейкового и ложного видеообращения, подготовленного с использованием технологий deep-fake, а также его источника», - говорится в заявлении.