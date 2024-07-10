Баку и Москва обсуждают продовольственную безопасность
Делегация, возглавляемая председателем Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгаром Тахмазли, совершила визит в Россию, в рамках которого состоялась встреча с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.
В ходе встречи обсуждались вопросы продовольственной безопасности, здоровья растений и животных, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию в текущем году и вопросы сотрудничества между Азербайджанским институтом пищевой безопасности (AQTİ) и соответствующими российскими учреждениями.
Обсуждались также соглашения и меморандумы о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, ветеринарного и фитосанитарного надзора, борьбы с трансграничными заболеваниями животных.
Председатель AQTA отметил важность мероприятий в области продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного надзора, проводимых соответствующими учреждениями двух стран, и их значение для расширения сотрудничества. Он также подчеркнул необходимость совместных действий по борьбе с трансграничными заболеваниями животных, акцентировав внимание на укреплении связей и обеспечении биологической безопасности.
Сергей Данкверт выразил удовлетворение развитием сотрудничества между AQTA и Россельхознадзором. Он отметил, что более эффективная организация деятельности в области продовольственной безопасности и расширение отношений между двумя странами способствуют увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию и обеспечению оперативного контроля за этим процессом.
На встрече также затронули достижения в результате взаимного сотрудничества. В первую очередь, было заявлено о признании эквивалентности систем утверждения продовольственных объектов между двумя странами и расширении сотрудничества по регистрации предприятий, занимающихся производством высокорискованных пищевых продуктов.
В результате встречи Тахмазли и Данкверта была достигнута договоренность об экспорте высокорискованных пищевых продуктов, произведенных в Азербайджане, в Россию. Кроме того, подробно обсуждены вопросы экспорта высокорискованных пищевых продуктов, произведенных в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, в Россию.
Гошгар Тахмазли подчеркнул важность тесного сотрудничества Азербайджанского института пищевой безопасности с рядом институтов и научно-исследовательских центров России. В рамках сотрудничества между AQTİ и «Федеральным центром охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ») предполагается организация эпизоотологических мониторингов по особо опасным заболеваниям животных в приграничных странах для обеспечения эпизоотической стабильности, разработка программы контроля над заболеваниями ящура и бешенства, проведение научной оценки рисков по особо опасным заболеваниям животных и обмен опытом в этих областях.
С удовлетворением отмечено, что в рамках сотрудничества между соответствующими институтами организация совместных научно-практических семинаров и тренингов по борьбе с инфекционными заболеваниями животных, защите здоровья животных и людей, обмен информацией о продовольственной безопасности и эпизоотической ситуации, а также существующем законодательстве в странах, выполнение совместных научно-исследовательских проектов расширят достигнутые успехи.
Сообщалось, что 74 образца вакцин российского производства против заболеваний животных были подвергнуты лабораторным испытаниям в Азербайджане, и их соответствие было подтверждено.
Председатель Агентства выразил благодарность Данкверту за предложение по передаче вакцин SAT-2 против ящура для вакцинации животных в приграничных районах, а также за усилия и практическую деятельность в развитии сотрудничества между двумя учреждениями. Было заявлено, что это способствует увеличению товарооборота между двумя странами.
Во время встречи Тахмазли выразил уверенность, что назначение нового министра сельского хозяйства России Оксаны Лут внесет вклад в развитие взаимного сотрудничества, и пожелал ей успехов в работе.
Руководитель Россельхознадзора положительно оценил текущее состояние сотрудничества между двумя учреждениями в области продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного надзора, выразив уверенность, что работа в соответствующих областях будет способствовать увеличению товарооборота между двумя странами.