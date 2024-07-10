Баку и Москва обсуждают продовольственную безопасность

20:45

Делегация, возглавляемая председателем Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгаром Тахмазли, совершила визит в Россию, в рамках которого состоялась встреча с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

В ходе встречи обсуждались вопросы продовольственной безопасности, здоровья растений и животных, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию в текущем году и вопросы сотрудничества между Азербайджанским институтом пищевой безопасности (AQTİ) и соответствующими российскими учреждениями. Обсуждались также соглашения и меморандумы о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, ветеринарного и фитосанитарного надзора, борьбы с трансграничными заболеваниями животных. Председатель AQTA отметил важность мероприятий в области продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного надзора, проводимых соответствующими учреждениями двух стран, и их значение для расширения сотрудничества. Он также подчеркнул необходимость совместных действий по борьбе с трансграничными заболеваниями животных, акцентировав внимание на укреплении связей и обеспечении биологической безопасности. Сергей Данкверт выразил удовлетворение развитием сотрудничества между AQTA и Россельхознадзором. Он отметил, что более эффективная организация деятельности в области продовольственной безопасности и расширение отношений между двумя странами способствуют увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию и обеспечению оперативного контроля за этим процессом.

На встрече также затронули достижения в результате взаимного сотрудничества. В первую очередь, было заявлено о признании эквивалентности систем утверждения продовольственных объектов между двумя странами и расширении сотрудничества по регистрации предприятий, занимающихся производством высокорискованных пищевых продуктов. В результате встречи Тахмазли и Данкверта была достигнута договоренность об экспорте высокорискованных пищевых продуктов, произведенных в Азербайджане, в Россию. Кроме того, подробно обсуждены вопросы экспорта высокорискованных пищевых продуктов, произведенных в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, в Россию. Гошгар Тахмазли подчеркнул важность тесного сотрудничества Азербайджанского института пищевой безопасности с рядом институтов и научно-исследовательских центров России. В рамках сотрудничества между AQTİ и «Федеральным центром охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ») предполагается организация эпизоотологических мониторингов по особо опасным заболеваниям животных в приграничных странах для обеспечения эпизоотической стабильности, разработка программы контроля над заболеваниями ящура и бешенства, проведение научной оценки рисков по особо опасным заболеваниям животных и обмен опытом в этих областях.