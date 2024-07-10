Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:49

Десятки танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, в настоящее время простаивают у берегов России, Китая и Турции. Как сообщило в среду агентство Bloomberg, произошло это на фоне действия западных санкций. Всего в различных портах «застряло» 53 судна. Стало известно, что некоторые из них были задержаны за нарушение введенного странами G7 потолка цен на экспорт российской нефти, тогда как другие были признаны принадлежащими российскому государственному танкерному предприятию «Совкомфлот». Прочие же были подвергнуты санкциям из-за предполагаемых экологических рисков.

Данная ситуация касается и Азербайджана. Стоит отметить, что, согласно ранее опубликованным международным исследованиям, некоторые азербайджанские бизнесмены используют сложные схемы и сети многочисленных трейдинговых компаний для обхода санкций, введенных странами G7. Появился целый «теневой флот», оцениваемый в сумму свыше 1 миллиарда долларов и состоящий из более чем 100 танкеров. Эти суда перевозят российскую нефть, главным образом, в азиатские страны, при этом в открытом море груз перегружается на другие танкеры, или же компания, указанная в порту отправления в качестве владельца груза, попросту исчезает из документов, а вместо нее груз доставляет заказчику совсем другая фирма. Наблюдая подобные нарушения, власти США готовятся ужесточить меры против подобного рода «теневых флотов», созданных для перевозки российской нефти. Согласно данным западных СМИ, для этой цели уже разработан обширный план. Так, в феврале текущего года министерство финансов США успело ввести санкции против российской компании «Совкомфлот» и более чем 10 принадлежащих ей танкеров.

Почти все нефтеперевозчики, которые с октября были признаны виновными в нарушении санкций США, Великобритании и ЕС, с тех пор вообще не могут принимать какие-либо грузы. Сообщается, что только три из них были загружены, но впоследствии они отключили свои транспондеры, чтобы скрыть дальнейшую деятельность. В то же время агентство Bloomberg отметило, что фрахтовые ставки, которые частично снижаются на фоне санкций, доказывают, что штрафы нарушили движение судов, но не привели к заметному увеличению затрат России на отдельные грузы. Причина коренится в изначально противоречивом подходе. Западные правительства ввели ценовой предел вместе с эмбарго на российскую морскую нефть, пытаясь тем самым нанести удар по экономике северной страны, но в то же время они сохранили поставки российской нефти на мировые рынки, чтобы не спровоцировать рост цен. Меры были введены в декабре 2022 года, а в феврале 2023 последовали аналогичные ограничения на экспорт российских нефтепродуктов. В ответ Москва перенаправила большую часть своего экспорта энергоносителей в Азию, особенно в Индию и Китай, где российская нефть может продаваться по ценам выше западных, поскольку Нью-Дели и Пекин решили не присоединяться к санкциям против одного из крупнейших мировых производителей нефти.