Лидера турецкой оппозиции не ждут в Сирии

Как сообщил газете Al Watan хорошо информированный источник в правительственных кругах, «никаких контактов не проводилось с турецкими политическими партиями, будь то из лояльного властям или оппозиционного лагеря».

Власти Сирии опровергли информацию о том, что в Дамаске готовы принять председателя ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля.

«Новость, которую озвучил 10 июля заместитель главы НРП Бурханеттин Булут, совершенно неверна, - указал источник. - Сирийские власти не давали согласия на приезд Озеля и его встречу с президентом Башаром Асадом».

Ранее зампредседателя НРП Булут заявил, что из Дамаска пришел положительный ответ на инициативу партии. По его словам, «время и место встречи с Асадом будут оговорены при создании соответствующих условий».

29 июня лидер НРП Озгюр Озель сообщил о намерении нанести визит в Дамаск в течение июля для обсуждения с президентом Сирии Башаром Асадом перспектив нормализации отношений с Турцией и возвращения на родину сирийских беженцев.