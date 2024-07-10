«Мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы Украина начала летать на F-16 уже этим летом, и мы продемонстрировали миру, что стоим с Украиной сейчас и в будущем», — сказал также президент Байден.

«Мы будем стоять с вами. И точка!» — сказал Байден Зеленскому.

Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне американский лидер Джо Байден заверил того в нерушимости американской поддержки.

* * * 21:30

Президент США Джо Байден сообщил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, что Белый дом предоставит Украине очередной пакет помощи.

Ранее Associated Press передало со ссылкой на американских чиновников, что размер нового пакета должен составить 225 млн долларов, и в него будет включена поставка дополнительной системы ПВО Patriot.

«Сегодня я гордо объявляю о новом пакете военной помощи Украине», - сказал президент США.

По его словам, это восьмой по счету пакет после возобновления Вашингтоном поставок оружия Киеву. Что именно вошло в пакет, он не уточнил.

Ранее США уже поставили Украине одну установку Patriot, еще несколько таких систем предоставили другие союзники Киева.