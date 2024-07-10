Галибаф дал слово Путину

Председатель собрания Исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заверил его в намерении продолжать реализацию всех российско-иранских проектов и достигнутых договоренностей.

«Иранский парламент и новое иранское правительство будут продолжать развивать сотрудничество с Российской Федерацией теми же темпами. Сегодня мы все полны решимости реализовать все, о чем договорились с Российской Федерацией», - цитирует Интерфакс Галибафа.

По его словам, действия США и их союзников оказывают негативное влияние на регион: «Но мы сообща при совместном сотрудничестве - Иран и Россия - смогли противодействовать этим угрозам и вызовам».

Он заявил, что России и Ирану необходимо должным образом подходить к тем вопросам, в которых американцы в одностороннем порядке действуют против стран: «У нас идет очень хорошее военно-техническое сотрудничество, я думаю, что и по другим вопросам можем так же хорошо сотрудничать. Так что еще раз вас заверяю, что не будет никаких сомнений в реализации этих проектов».

По его словам, важно более пристальное внимание уделить большим проектам, в том числе созданию международного транспортного коридора Север - Юг, а также проектам в сфере энергетики.

Путин встретился со спикером иранского парламента в четверг на полях Парламентского форума БРИКС.