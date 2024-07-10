Леонид Швец, автор haqqin.az 21:26

Последняя попытка договориться между США и Российской Федерацией состоялась в Женеве 10 января 2022 года, за полтора месяца до начала вторжения в Украину. Именно тогда, обобщая требования российской стороны, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков произнес знаменитую дерзкую фразу: «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». Среди прочих условий, которые ставил Кремль перед США и НАТО, были отказ от ведения любой военной деятельности на территории Украины и отказ присоединять ее к НАТО; не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР; исключить дальнейшее расширение НАТО на восток; не развертывать ракеты малой и средней дальности в регионах, откуда можно поразить территорию России.

Юбилейный, 75-й саммит НАТО в Вашингтоне дал развернутый ответ на эти требования, что позволяет комплексно оценить качество российской дипломатии и способность руководства РФ трезво осознавать военно-политическую реальность. Два с половиной года спустя НАТО встречается в расширенном составе: к альянсу присоединились два мощных союзника, вчерашние модельные образцы политики нейтралитета – Швеция и Финляндия. Конечно, всегда можно сказать, что это расширение не на восток, а на северо-восток, но зачем-то понадобилось возрождать Ленинградский военный округ. Военная деятельность НАТО на территории Украины идет полным ходом, ВСУ успешно в боевых условиях освоили современную западную технику, включая ракетную, что вполне на себе почувствовала несовременная российская. Со дня на день в украинском небе появятся F-16. В начале 2022 года такой вариант развития событий сочли бы глупой фантазией. Непосредственно на нынешнем форуме принято решение о создании в Висбадене (Германия) Координационного центра НАТО, который будет согласовывать поставки вооружения в Украину и организацию обучения подразделений ВСУ.

Кроме того, в польском Быдгоще создается совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр Украина-НАТО, где будет изучаться опыт боевых действий с Россией и разрабатываться соответствующие рекомендации. Решение о базовой поддержке со стороны альянса на следующий год в размере 40 миллиардов долларов воспринимается уже вполне привычно и не титруется как сенсация: рабочий момент. Военная, финансовая и экономическая поддержка Украины ставятся на постоянные рельсы. НАТО не может допустить поражения Украины, поскольку, как сказал генсек организации Йенс Столтенберг, «итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Вступление Украины в НАТО в итоговом документе саммита названо «необратимым», что полностью отвергает недавний путинский ультиматум о нейтральном статусе Украины. Насколько бы в будущее ни было отнесено вступление, нейтральной Украина уже никогда не будет. Что касается нежелания Москвы видеть базы НАТО в бывших странах СССР: в Литве, Латвии и Эстонии располагаются многонациональные боевые группы НАТО.

Отдельная заметная новость – решение США и Германии вернуть на территорию последней дальнобойные ракеты. В 2006 году будут развернуты ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, которое пока находится на стадии разработки. Это оружие будет добивать до Западного Урала. С 80-х годов ничего подобного в Европе не было, а теперь есть. Нет, это еще не все, это предварительные меры. В резолюцию Вашингтонского саммита вписано обязательство к следующему форуму альянса «разработать рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки в области безопасности». Насколько обстановка меняется, красочно иллюстрирует свежая новость CNN: в начале этого года американская разведка узнала о планах российских спецслужб убить генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Rheinmetall – крупнейший производитель оружия и боеприпасов в Европе. Уведомленные службы безопасности Германии сорвали покушение, которое должно было стать первым в череде убийств руководителей европейской оборонной промышленности. Интересно, те, кто в российском руководстве давал добро на разработку таких операций, они правда рассчитывали, что это каким-то образом вынудит Запад отступить и умолять о переговорах и новых Ялтинских соглашениях?