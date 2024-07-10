Нетаньяху объявил, когда закончится война

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на выпускной церемонии курса офицеров Армии обороны, ответил, до каких пор продолжатся боевые действия между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС.

«Есть такие, кто спрашивает, до каких пор будет продолжаться война. И я отвечаю – до победы, даже если на это потребуется время», – сказал Нетаньяху.

«Побеждает тот, кто устает последним. Мы не устаем», - заверил премьер Израиля.

Премьер-министр также прокомментировал ход переговоров по заложникам, сказав, что он одобрил черновик соглашения, в которые вошли четыре основные принципа: у Израиля должна быть возможность возобновить боевые действия в секторе Газа «до достижения всех поставленных целей»; устранение возможности контрабанды оружия через Филадельфийский коридор; освобождение максимального числа живых заложников на первом этапе сделки; невозможность возвращения боевиков на север сектора Газа.

На церемонии также выступили министр обороны и начальник генштаба ЦАХАЛ.