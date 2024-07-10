Эрдоган обратился к Макрону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона содействовать усилиям по урегулированию кризиса в Газе. Об этом сообщил департамент коммуникации турецкого лидера по итогам встречи двух президентов, которая состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

«Президент Эрдоган заявил, что стимулирование западными странами Израиля к прекращению огня [в Газе] будет способствовать региональному и глобальному миру, и Франции было бы полезным предпринять конкретные шаги в этом направлении», - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения, войну в Украине и процесс евроинтеграции Турции.

«Президент Эрдоган отметил важность расширения отношений между Турцией и Францией во всех областях, заявил о необходимости активизации переговорного процесса о членстве Турции в Европейском союзе, отметив, что турецкая сторона рассчитывает на поддержку Франции в этом вопросе», - отмечается в релизе.