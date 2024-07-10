Молдова готовится к выходу из СНГ

Согласно сообщению молдавских СМИ, Гросу отметил, что это не требование Евросоюза, но членство в СНГ само по себе противоречит европейской интеграции.

«Это нельзя совмещать, и мы четко сказали: вектор и модель развития, которую мы хотим для Республики Молдова, это модель Евросоюза. Отсюда и инициатива, и политическое решение организовать конституционный референдум для закрепления в Конституции вектора европейской интеграции», - заявил Гросу.

Он подчеркнул, что выход из соглашений СНГ - это не условие Брюсселя, а решение Кишинева.

«Это длительный процесс, так как каждое соглашение, которые мы решаем денонсировать, проходит оценку. К примеру, если есть соглашения, заключенные по линии СНГ, которые касаются наших соотечественников в России или других странах Содружества, мы не можем выйти из них в одностороннем порядке без заключения двусторонних соглашений. То есть все должно происходить поэтапно с учетом интересов наших граждан. Но вектор и направление, в котором мы последовательно движемся, - это европейская интеграция», - отметил спикер.