F-16 в Украине: украинцам советуют не сильно надеяться

«Самолеты F-16 будут базироваться в Украине», – сказал он, добавив, что в Вашингтоне ожидают, что истребители будут использованы для защиты ВСУ на передовой.

Передаваемые Украине западными странами американские истребители F-16 будут размещать в Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

Высокопоставленный офицер НАТО — глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр сказал в интервью BBC, что после того, как истребители F-16 появятся на вооружении украинской армии, военные аэродромы ВСУ станут еще более важной целью для российских ударов.

По его словам, украинским военным, возможно, придется рассмотреть «другие площадки для их приземления», например, такие как автомобильные магистрали.

Бауэр отказался ответить на вопрос, получит ли Украина разрешение на использование F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России. Он отметил, что этот вопрос должны решать страны, которые предоставляют Украине самолеты.

В числе стран, которые согласились отправить ВСУ свои F-16, — США, Дания, Нидерланды и Норвегия.

По словам Бауэра, благодаря самолетам американского производства российским войскам будет труднее атаковать украинские силы на фронте.

Однако F-16 также станут лакомой целью для России, говорит адмирал. «Россияне совсем не глупые, и они попытаются нанести удар по тому, что представляет для них опасность», — сказал Бауэр, добавив, что западные истребители также могут помочь Украине во время будущих наступательных операций, однако их нельзя считать чудо-оружием.

«Если кто-то думает, что это чудо-оружие, которое после своего прибытия поменяет ход войны, то мне придется таких людей разочаровать», — говорит Бауэр.