Экс-глава армянской общины работал на Азербайджан под именем «Сархан»

В сообщении СК Армении говорится, что с 2018 по 2023 год Галстян занимал различные «должности» в Карабах е. Последний его пост – «замруководителя администрации» лидера карабах ских сепаратистов.

В сообщении утверждается, что, владея информацией о сложившейся в Карабахе ситуации, в ноябре 2020 года Галстян якобы установил контакт с сотрудником азербайджанской разведки, получил задание шпионить и получил кодовое имя «Сархан». Он якобы в течение 2020-2023 годов собирал и передавал Азербайджану информацию о настроениях населения, позиции властей Армении, о возможной военной поддержке Армении во время сентябрьских событий 2023 года.

После антитеррористических мероприятий 2023 года Галстян с женой остался в Карабахе. В марте этого года Галстян переехал в Армению, но вскоре был арестован, ему предъявили обвинение в шпионаже.

Сам Галстян обвинения отвергает.