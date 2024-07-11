Что получит Украина

Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительном пакете помощи в размере $225 млн.

Согласно пресс-релизу на сайте Минобороны США, этот пакет помощи является 61-м по счету с августа 2021 года.

Министерство обороны США обнародовало подробности нового пакета американской военной помощи. Пентагон сообщает, что помощь выделяется в рамках Presidential Drawdown Authority (PDA) и предназначена для удовлетворения «самых срочных потребностей Украины».

В частности, в пакет войдут: одна батарея системы ПВО Patriot; боеприпасы для системы ПВО NASAMS; зенитные ракеты Stinger; боеприпасы для реактивных установок залпового огня HIMARS; 155-миллиметровые и 105-мм артиллерийские снаряды; противотанковые ракетные установки TOW и ракеты к ним; противотанковые ракеты Javelin; боеприпасы для огнестрельного оружия; другое оборудование, в том числе боеприпасы для подрыва сооружений и запчасти.