Как «генерал», «эксперт ООН» и «писатель» Азизов кинул доверчивых граждан
Перед судом предстал 35-летний Мирдамед Азизов, обвиняемый в мошенничестве на сумму около полумиллиона манатов.
Своим жертвам Азизов представлялся как генерал, эксперт Комитета по защите прав человека, сотрудник ООН, директор международного информационного агентства, эксперт по недвижимости, эксперт строительного проекта Государственного агентства по жилищному строительству (MIDA), а также член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, с января 2022 по февраль 2024 года мошенник создавал льготные электронные кабинеты для квартир в жилом комплексе Yeni Yasamal. Он представлялся уполномоченным лицом и обещал гражданам помочь получить квартиры по выгодной цене в обмен на взятку.
По уголовному делу признаны пострадавшими 26 человек. Мирдамед Азизов обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
Во время следствия Азизов полностью признал свою вину. Он рассказал, что с 2012 по 2015 год работал кредитным специалистом в филиале Access Bank в Имишли, а после закрытия филиала переехал в Баку, где арендовал офис и занимался куплей-продажей квартир: «У меня был долг по процентам — около 20 тысяч манатов. Я арендовал офисы в разных местах столицы и начал заниматься брокерской деятельностью. С начала 2022 года обманывал людей, представляясь знакомым высокопоставленных сотрудников MIDA и обещая помощь в получении квартир за определенную сумму денег».
Азизов брал деньги у своих знакомых под предлогом создания льготного электронного кабинета в MIDA. Зная, что эти люди не относятся к льготным категориям, он обещал им выигрыш квартиры в проектах MIDA. К льготным категориям, напомним, относятся госслужащие, военные, учителя, семьи шехидов и национальных героев. Никто из тех, у кого Азизов брал деньги, к этим категориям, разумеется, не относился. С середины 2023 года обманутые люди заподозрили неладное и начали требовать вернуть деньги. Чтобы восстановить утраченное доверие, Азизов утверждал, что работает заместителем начальника отдела градостроительства и проектного планирования MIDA. И показывал своим жертвам фальшивые документы, якобы подписанные директором MIDA.
«Граждане знали меня, звонили мне. В основном интересовались квартирами в MIDA, поэтому я изучил этот вопрос. Я узнал, что MIDA предоставляет квартиры определенным категориям людей по льготным условиям через компьютерные системы. Заметив проблемы в системе, я решил воспользоваться этим и присвоить чужие деньги. Чтобы завоевать всеобщее доверие, регулярно участвовал в общественных мероприятиях», - рассказал он.
«Все деньги я тратил на личные нужды и нужды моей семьи», — признался Азизов. - На эти деньги я ездил в разные страны - ОАЭ, Египет, Казахстан, Молдову, Украину, неоднократно в Турцию, покупал автомобили. У меня не было никаких знакомых в MIDA».