Какими документами обменялись Азербайджан и Пакистан

Согласно сообщению, опубликованному на сайте главы государства, «Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Исламской Республики Пакистан в консульской сфере» обменялись заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Как уже сообщалось, 11 июля в Исламабаде с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном.

«Меморандумом о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством права и юстиции Исламской Республики Пакистан» обменялись министр права и юстиции Пакистана Азам Назир Тарар и министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммуникаций и приватизации Исламской Республики Пакистан в сфере приватизации государственного имущества» обменялись министр коммуникаций и приватизации Пакистана Абдул Алим Хан и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

«Соглашением о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан» обменялись министр торговли Пакистана Джам Камал Хан и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о транзитной торговле» обменялись министр торговли Пакистана Джам Камал Хан и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в сфере минеральных ресурсов и геологии» обменялись министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Программой культурного обмена между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Управлением национального наследия и культуры Исламской Республики Пакистан на 2024-2029 годы» обменялись министр национального наследия и культуры Пакистана Атаулла Тарар и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан в сфере информационных и коммуникационных технологий» обменялись министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и ООО «Пакистанская телевизионная корпорация» Исламской Республики Пакистан» обменялись председатель ООО «Пакистанская телевизионная корпорация» Шахера Шахид и посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

«Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в области науки и технологий» обменялись секретарь Министерства науки и технологий Пакистана Али Тахир и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в сфере туризма» обменялись секретарь Министерства межпровинциальной координации Пакистана Надим Иршад Каяни и министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о воздушном сообщении» обменялись секретарь Министерства авиации Пакистана Саиф Анджум и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Меморандумом о взаимопонимании по установлению побратимских связей между городом Баку и городом Исламабад» обменялись руководитель Столичной корпорации Исламабада Мухаммад Али Рандхава и глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

«Меморандумом о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Управлением по развитию малых и средних предприятий Исламской Республики Пакистан» обменялись главный исполнительный директор Управления по развитию малых и средних предприятий Пакистана Сократ Аман Рана и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

«Меморандумом о взаимопонимании между Институтом литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана и Пакистанской академией литературы» обменялись председатель Пакистанской академии литературы Наджиба Ариф и посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.