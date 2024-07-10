«Продуктивная встреча» Эрдогана и Зеленского

Зеленский отметил, что президент Турции отметил усилия Украины, направленные на возвращение украинцев домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram.

Кроме того, стороны обсудили конференцию, которую Украина планирует провести в Турции, по продовольственной безопасности и свободе судоходства.

«Провел продуктивную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Готовимся провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства, в рамках имплементации решений Саммита мира», - написал президент Украины.

Пресс-служба канцелярии президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что начал работу по возобновлению зернового соглашения. Зеленский и Эрдоган обсудили ход войны в Украине, а также региональные и глобальные вопросы.

Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украино-российскую войну справедливым миром, президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы, сообщили в канцелярии Эрдогана.

Президент Турции также подчеркнул, что его страна готова к любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы «заложить основу для мира».