В Кремле заговорили о «холодной войне»

По его словам, которые приводит «Коммерсант», это решение — «уверенный шаг к холодной войне».

«Все это уже было. И возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием», — сказал Песков.

По словам Пескова, решение США направлено на то, чтобы «гарантировать стратегическое поражение» России «на поле боя»: «Мы это все должны учитывать. Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе СВО».

10 июля пресс-служба Пентагона сообщила, что США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем в 2026 году. Среди них — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. В ведомстве указали, что цель решения — продемонстрировать приверженность США задачам НАТО и внести вклад в обороноспособность Европы.