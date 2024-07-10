Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:44

Ускорение темпов сближения Армении с Западом стало причиной того, что недавно по дипломатическим каналам из Москвы в адрес Еревана было направлено еще одно предупреждающее сообщение. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил через агентство РИА Новости, что участие Армении в саммите НАТО, проведенном в Вашингтоне, равно как и вооружение армянской армии при поддержке отдельных членов альянса и ее переход на стандарты НАТО, «создают угрозу безопасности в регионе».

Дипломат напомнил, что Армения остается членом ОДКБ, в том числе является участником многочисленных двусторонних соглашений с Россией в военной и военно-технической сфере. «Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь», — констатировал замглавы МИД России. По словам Галузина, в Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. «Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб, в том числе, собственной безопасности. Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов», — добавил Галузин. «На мой взгляд, о нереалистичности попыток «усидеть на двух стульях», пусть и в другой, экономической сфере, предельно ясно выразился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в выступлении на форуме «Примаковские чтения» в Москве в конце прошлого месяца, говоря о евроустремлениях Еревана в привязке к его обязательствам в ЕАЭС», — заключил российский дипломат.

Отметим, что в последние недели Армения активизировала контакты с отдельными странами НАТО, в том числе с США и ЕС. Достаточно отметить только тот факт, что за последние несколько недель Ереван посетили два заместителя госсекретаря США, и еще один визит состоится в ближайшие дни. Так, заместитель госсекретаря по вопросам безопасности, демократии и прав человека Узра Зея собирается приехать в Грузию и Армению. На встречах в Тбилиси и Ереване Зея планирует затронуть вопросы демократического госуправления и борьбы с коррупцией, а также свободы прессы и слова, защиты прав меньшинств. В Тбилиси Узра Зея намерена «подчеркнуть серьезную обеспокоенность США законом об иностранном влиянии, другими примерами нелиберального законодательства, а также вредной риторикой грузинского правительства, поставившей под угрозу евроатлантическую траекторию движения» закавказской республики. Она также намерена заявить грузинским коллегам о «важности свободных и справедливых выборов». Что касается Еревана, то там Зея обсудит перспективы «укрепления американо-армянского партнерства». В южнокавказском регионе заместитель главы внешнеполитического ведомства США будет находиться до 17 июля. США всячески стремятся укрепить свое положение в Армении. Ранее, в середине июня, делегация под руководством помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена на протяжении двух дней принимала участие в очередном раунде стратегического диалога между Арменией и США в Ереване. После этого в армянскую столицу пожаловал заместитель госсекретаря по политическим вопросам Ричард Верма. В настоящее время директор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр ведет переговоры в Армении и обсуждает различные проекты развития.