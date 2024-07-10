Незаменимый игрок Эрдоган для Украины. Зеленский услышал и пришел

Премьер-министр Венгрии - страны, временно председательствующей в Европейском Союзе, назвал свои визиты в Украину, Россию и Китай «миссией мира» и продолжил ее, встретившись в Вашингтоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил войну в Украине.

Турки доказали, что они незаменимые игроки в обеспечении мира в российско-украинской войне , заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, распространенном после заверения саммита НАТО.

«Президент Эрдоган — единственный государственный деятель, который смог заключить зерновую сделку по Черному морю между Россией и Украиной, - подчеркнул Виктор Орбан. – И я попросил президента Турции поддержать нашу мирную миссию».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал в соцсетях статус, в котором также затронул тему мирных инициатив Турции в российско-украинской войне.

«Во время войны в Украине лишь одна страна смогла успешно посредничать, и это страной была Турция. Благодаря ей была достигнута зерновая сделка. Мы можем полагаться на Турцию в наших мирных инициативах», — написал глава МИД Венгрии.

Согласно сообщению пресс-службы президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, куда прибыл на саммит НАТО, и обсудил с ним ход российско-украинской войны, а также комплекс региональных и глобальных вопросов.

В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по справедливому мирному завершению российско-украинской войны. При этом президент Турции подчеркнул, что его страна готова создать любые условия для достижения мира между двумя странами, включая посредничество.