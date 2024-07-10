Президент Финляндии передает «месседж» Путину

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что саммит НАТО хочет передать российскому лидеру Владимиру Путину сигнал: его война в Украине «потерпела фундаментальный крах». Об этом Стубб сказал во время общения со СМИ в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, его цитирует «Укринформ».

Президент Финляндии назвал очень положительным факт, что в НАТО и ЕС за последние два-три года союзники стали сплоченными.

«Месседж, который мы хотим передать Путину, – это то, что его агрессивная война потерпела фундаментальный крах», – подчеркнул Стубб.

Он отметил, что «вишенкой на торте является то, что есть два новых союзника в виде Финляндии и Швеции, и мы сейчас посылаем четкое сообщение Путину, что мы строим мост для членства Украины в НАТО, что является необратимым».