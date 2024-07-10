Шариф просит Алиева: Вложите 2 миллиарда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев твердо поддерживает Пакистан и пакистанский народ. Азербайджанский народ любит пакистанский народ. В ответ пакистанский народ также очень признателен азербайджанскому народу и любит его. Это словно одна душа и два сердца. Эти дружба, братство не новы. Они длятся десятилетиями. С таким заявлением выступил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на расширенной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Пакистан всегда поддерживал Азербайджан, несмотря ни на что, и Азербайджан всегда поддерживал Пакистан при любых обстоятельствах, будь то поддержка народа Кашмира в реализации его прав, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН, или поддерживаемое многими право на проведение референдума. Пакистан всегда поддерживал позицию Азербайджана в карабахском вопросе и никогда не прекращал эту поддержку. Считаю, что сила наших дружеских и братских отношений в этом. Сегодняшний Ваш визит станет переломным моментом, трансформирует наши отношения», - сказал премьер Пакистана.

Шахбаз Шариф отметил, что Пакистан готов «к подписанию многих меморандумов о взаимопонимании соглашений. Только что Вы дали мне план, как благоустроить Исламабад. Это демонстрирует Ваш интерес и приверженность Пакистану. Я очень благодарен. Мы постараемся сделать все возможное. Ваши эксперты сделают все возможное. Но я не думаю, что мы сможем сравниться с благоустройством Баку под Вашим мудрым руководством».

«Сейчас самое время перейти к сотрудничеству и совместным инвестициям в тех областях, которые осуществимы и выгодны. Моя команда готова. Где находится доктор Мусадик Малик, министр нефти? Я провел с ним два заседания, чтобы тщательно подготовиться и представить своим коллегам наиболее выгодные предложения, которые могут принести дивиденды обеим странам, обоим народам. И в этом контексте я ранее предложил определенные инвестиции от Азербайджана в эти области, если Вы одобрите это, Ваша команда одобрит их, для начала в размере двух миллиардов долларов. Тогда мы действительно сможем двигаться вперед», - заявил премьер Пакистана.

Шахбаз Шариф также поблагодарил Ильхама Алиева «за то, что Вы оказали большую услугу Пакистану в отношении нашего экспорта риса. Никаких пошлин, полное освобождение от налогов. Ни одна страна, кроме Азербайджана, не сделала этого. Вот почему мы так довольны этими уникальными отношениями».