На саммите НАТО подписали «Украинский договор»: чего ждать Киеву

«Конечно, если мы хотим победить, добиться успеха, хотим сохранить нашу страну и защитить ее, то нам нужно снять все ограничения. Я говорил об этом с партнерами, премьер-министром Великобритании, президентом США, генеральным секретарем НАТО», – сказал президент Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что союзники Украины должны снять все ограничения на удары по военным целям на территории России. Об этом глава украинского государства заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне в четверг, 11 июля.

По словам Зеленского, Украина знает, где находятся российские военные базы, из которых Россия атакует объекты: «Это важный вопрос. Эти военные базы, с управляемыми бомбами, нацеленными на нас ракетами, убивают наших детей. Для меня это не риторика, а реальный план для наших людей. Теперь это план для всей нашей страны. И мы ждем решения от союзников».

«…У нас очень положительные месседжи от премьер-министра Великобритании. Надеюсь, что мы добьемся такого решения», - добавил президент Украины.

Зеленский, кроме того, заявил, что в рамках саммита НАТО Украина получила «конкретные успехи», важные для украинцев. Среди достижений Зеленский назвал усиление ПВО пятью системами Patriot, а также ежегодные финансовые обязательства в 40 миллиардов долларов. По его словам, на заседании совета Украина-НАТО будут обсуждаться вопросы предоставления ПВО, самолетов F-16 и разрешение наносить удары по российским территориям именно там, где находятся скопления войск РФ.

На саммите НАТО Европейский Союз и еще 21 государство подписали «Украинский договор» (Ukraine Compact), который будет координировать и ускорять их помощь Украине в обороне. Об этом сообщила Европейская комиссия, опубликовав текст документа.

Отмечается, что договор подписали лидеры США, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства вместе с председателями Европейского совета и Европейской комиссии, а также с президентом Украины. Подписанты обязуются поддерживать Украину в обороне, предоставив военную технику, финансы и обучив украинских военных.

Документ среди государств НАТО не подписали Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория.

Договор предусматривает ускорение помощи в развитии будущих Сил обороны Украины до 2027 года, с перспективой продления в 2030-х годах. Для этого каждые шесть месяцев Контактная группа по обороне Украины будет созываться на уровне министров для пересмотра и утверждения дорожной карты развития.

В случае нового нападения России на Украину после окончания нынешней войны, подписавшиеся страны обязаны быстро собраться на самом высоком уровне для определения дальнейших шагов поддержки Украины.