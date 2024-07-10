ООН требует от России: немедленно вывести войска с Запорожской АЭС

Ассамблея, в которую входят 193 государства, поддержала резолюцию 99 голосами, девять государств проголосовали против (по информации ТАСС, это Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия ), 60 стран, в том числе Алжир, Армения, Вьетнам, Китай, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и Таджикистан, воздержались от голосования.

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла предложенный Украиной проект резолюции о ситуации на Запорожской АЭС, в котором России предъявляется требование немедленно вывести войска с атомной электростанции и вернуть ее под полный контроль Киева.

Документ под названием «Техническая и физическая безопасность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию» состоит из 13 пунктов. В частности, в тексте содержится требование, «чтобы Российская Федерация срочно вывела своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с Запорожской атомной электростанции и незамедлительно вернула станцию под полный контроль суверенных и компетентных органов Украины».

Помимо этого, от РФ требуют вывести войска с территории Украины в ее международно признанных границах, а также «незамедлительно ликвидировать все противопехотные мины, установленные по периметру Запорожской атомной электростанции». В резолюции также есть призыв к воюющим сторонам «соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах» и обеспечить полную реализацию принципов безопасности, ранее предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Резолюции, принятые Генассамблеей, носят рекомендательный характер, не являются обязательными, в отличие от решений Совета Безопасности.

Перед голосованием посол Украины в ООН Сергей Кислица призвал участников Генассамблеи поддержать документ. «Это наш долг перед будущими поколениями. Мы должны сделать так, чтобы ужасы ядерных катастроф никогда не повторились», — сказал он.

Как передает ТАСС, заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский «назвал резолюцию политизированным проектом, способным только подбодрить сторонников войны в Европе, США и на Украине».

Он также заявил, что власти Украины якобы не в состоянии выполнять обязательства, предполагаемые в рамках предложенного ими же текста резолюции.

Российские войска захватили ЗАЭС вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года. Запорожская АЭС с тех пор не вырабатывает электроэнергию, но ей самой требуется постоянная подача электричества для охлаждения одного из реакторов, который не полностью отключен от сети. Периодически станция подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.