Белый дом: Украина выстояла, но...

Украина выстояла, но предстоящие месяцы будут «сложными и переломными», заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на экспертном форуме в рамках саммита НАТО.

Доклад Салливана был посвящен ситуации в Украине, усилиям Белого дома в деле поддержки Киева в противостоянии Москве, а также перспективам этой войны.

«(Президент РФ Владимир) Путин полон решимости продолжать попытки захватить власть в Украине, и такие страны, как Иран, Северная Корея и Китай, поддерживают его. Но мы видим сильные стороны Украины, ее стойкость, смелость и приверженность эффективности и возможностям», – сказал Салливан.