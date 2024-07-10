Байден дал обещание Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с американским лидером Джо Байденом вопрос с поставками Турции F-16, и тот обещал в течение трех-четырех недель его решить.

«Я говорил с господином Байденом, обсуждали непосредственно этот вопрос и вчера, и сегодня. Он сказал, что, если процесс будет идти, как заявлено, он решит вопрос в течение трех-четырех недель. Что касается вопроса о комплектующих [для F-16], это мы тоже обсуждали лично», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

Ранее Bloomberg сообщало, что Турция якобы может уменьшить объемы контракта по истребителям F-16, а также хотела бы добиться решений о производстве комплектующих для них на отечественных мощностях.

В начале июня турецкие власти подписали и направили американской стороне письмо о принятии предложения (Letter of Acceptance, LOA) относительно закупки новых истребителей F-16 «блок-70/72» (Block-70/72) и комплектов модернизации уже имеющихся у нее аналогичных самолетов до наиболее современного стандарта за $23 млрд.

Всего Турция планирует закупить 40 истребителей F-16 «блок-70/72» в одноместном (F-16C) и двухместном (F-16D) вариантах, а также 79 комплектов оборудования, необходимого для модернизации и продления срока службы турецких самолетов F-16C/D «блок-40/50+».