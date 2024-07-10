Заявления Эрдогана: Асад, Израиль, ШОС

«Две недели назад я призвал господина Асада либо приехать в мою страну, либо провести эту встречу в третьей стране. Я поручил министру иностранных дел заняться организацией этих переговоров. Мы хотим начать новый процесс нормализации, встретившись с нашими [сирийскими] собеседниками. Надеюсь, нам удастся преодолеть обиды и трудности в отношениях», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

Президент Турции также заявил, что его страна не одобрит никаких вариантов сотрудничества НАТО с Израилем: «...Администрация Нетаньяху ставит под угрозу безопасность не только своих граждан, но и всего региона своей экспансионистской и безрассудной политикой. Мы столкнулись с буйной структурой, которая не признает никаких законов, порядка, ценностей или границ, включая законы войны. Я должен указать, что сотрудничество НАТО и Израиля, о котором идут определенные разговоры внутри НАТО, не получит одобрения с нашей стороны».

Эрдоган заявил, что Турция намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Целью Турции, которая сейчас является наблюдателем в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к шанхайской пятерке», - сказал он, добавив, что обсуждал это вопрос с лидерами РФ и КНР.