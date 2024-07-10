Байден представил Зеленского как «президента Путина»

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал: «Президент Путин? Он [Зеленский] победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом».

«Я лучше», — пошутил стоящий рядом Зеленский. «Ты чертовски лучше», — сказал Байден.