В Исламабаде проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Пакистана Асифом Али Зардари в расширенном составе, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем политических связей между двумя странами. Была высоко оценена постоянная поддержка Пакистаном и Азербайджаном друг друга, в частности, политическая поддержка Пакистаном нашей страны в период тридцатилетней оккупации Арменией азербайджанских земель, защита им справедливой позиции Азербайджана на основе принципов международного права.

Было подчеркнуто, что в настоящее время есть хороший потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

Асиф Али Зардари поздравил Ильхама Алиева с проведением COP29 в Азербайджане. Глава азербайджанского государства пригласил президента Пакистана на COP29.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, сотрудничества между двумя странами в инвестиционной сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.