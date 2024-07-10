В административном здании суда Сабунчинского района завершился судебный процесс по уголовному делу 62-летнего Рашида Бегларяна, участвовавшего в совершении Ходжалинского геноцида и арестованного в августе прошлого года в селе Забух Лачинского района при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Али Сулейманова продолжился этап изучения документов. Стало известно, что Бегларян не страдает каким-либо психическим заболеванием, не нуждается в принудительном лечении, способен осознавать и контролировать свои действия и считается вменяемым.

Судья объявил о завершении судебного следствия. Бегларян не возражал.

Затем слово для выступления было предоставлено государственному обвинителю Фуаду Кязымову. Гособвинитель заявил, что все обвинения против Р.Бегларяна полностью подтвердились. Он потребовал приговорить Р.Бегларяна к 17 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет тот должен отбыть в тюрьме, оставшуюся часть - в колонии строгого режима.

Это вызвало гнев потерпевшего Акпера Гусейнова: «Они (армянские боевики) отрезали голову моему сослуживцу и заставили пить его кровь. Теперь он (Бегларян) прикидывается невинной овечкой. Как меня может устроить такой приговор – всего 17 лет?» Потерпевший Захид Гасанов назвал Рашида Бегларяна «ходжалинским палачом» и попросил суд назначить ему самое строгое наказание. Потерпевшие Панах Искендеров и Акпер Гусейнов также потребовали пожизненного заключения для Бегларяна.

Затем слово взял подсудимый. Он выразил сожаление о содеянном: «В 1990-х годах шли бои. Всех призывали в армию. Меня тоже призвали в армию в качестве водителя. Я очень сожалею, что участвовал в боях. Прошу суд назначить мне более мягкое наказание».

Суд удалился на совещание. После совещания был объявлен приговор. Согласно вердикту, Рашид Бегларян был приговорен к 15 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет он должен отбыть в тюрьме, а 10 лет — в колонии строгого режима.