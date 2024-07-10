Иран без света. Власть парализована Ахмад Вахдани комментирует для haqqin.az
Из-за дефицита электроэнергии в пятнадцати провинциях Ирана закрылась половина всех государственных учреждений, а также все банки, торговые центры, магазины и другие объекты.
Как сообщил haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, параллельно власти до 8-9 часов в день веерно отключают подачу электроэнергии населению Исфахана, Альборза, Бушера, Чахармахала, Бахтиари, Южного Хорасана, Хузестана, Занджана, Семнана, Систана, Белуджистана, Казвина, Кума и других регионов страны. Во всех городах отключено уличное освещение, прекращена подача электричества в учреждения образования и медицинские центры, которые вынуждены работать на автономном электропитании.
«Подобные случаи уже наблюдались в 2022 и 2023 годах, когда из-за высокого потребления энергии власти были вынуждены временно отключать электричество, - говорит Вахдани. - Однако сейчас это происходит в неизмеримо больших масштабах. По некоторым городам на юге и в центральной части Ирана, где температура поднимается выше 50-ти градусов, прошли акции протеста населения, обвинившего власти в провале энергетической политики».
По словам иранского политолога, существует несколько причин нехватки электроэнергии в стране. Во-первых, из-за резкого падения уровня воды в главных реках страны остановились гидроэлектростанции. Помимо этого, власти Ирана почти 40 лет ничего не вкладывают в увеличение мощностей производства и модернизацию энергетической сферы, в которой из-за крайней изношенности оборудования наблюдаются частые сбои и потери.
Ситуация усугубилась чрезвычайно жаркой погодой в промышленных городах, в которых сокращена или полностью перекрыта подача электроэнергии на заводы и фабрики. К примеру, сектор производства стали, требующий 5.500 МВт, получил только 2.400–3.800 МВт. Цементной промышленности вместо необходимых 1000 МВт выделили всего 500-650.
Как рассказал собеседник haqqin.az, официально мощность иранских электростанций составляет 90.000 МВт. Однако многие электростанции отжили свой срок эксплуатации уже десять или даже пятнадцать лет назд. Часть из них остановлена, многие функционируют лишь частично.
«Чтобы пустить пыль в глаза общественности, власти сознательно завышают цифры и включают выведенные из эксплуатации электростанции в статистику номинальных мощностей генерации электроэнергии, - отметил Ахмад Вахдани. - Реальная же мощность генерации электроэнергии в Иране составляет сегодня около 75.000 МВт. Из-за засухи, вызвавшей падение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, дефицит энергии достигает более 15.000 МВт, или почти 20 процентов».
Отметим, что потребление электроэнергии в Иране распределено следующим образом: уличное и общественное освещение – 10 процентов, домохозяйства - 32, промышленный сектор - 36, сельское хозяйство - 14,5 и коммерческий сектор - 7,5 процента.
«Закрыв государственные учреждения, власти могут сэкономить всего 3 процента от потребляемой энергии, - подчеркнул иранский политолог. – Но даже с учетом всего блэкаута прекращение подачи электроэнергии в школы, банки, больницы, университеты, а также для освещения улиц поможет властям покрыть только половину дефицита электроэнергии в стране».