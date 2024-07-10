Из-за дефицита электроэнергии в пятнадцати провинциях Ирана закрылась половина всех государственных учреждений, а также все банки, торговые центры, магазины и другие объекты.

Как сообщил haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, параллельно власти до 8-9 часов в день веерно отключают подачу электроэнергии населению Исфахана, Альборза, Бушера, Чахармахала, Бахтиари, Южного Хорасана, Хузестана, Занджана, Семнана, Систана, Белуджистана, Казвина, Кума и других регионов страны. Во всех городах отключено уличное освещение, прекращена подача электричества в учреждения образования и медицинские центры, которые вынуждены работать на автономном электропитании.

«Подобные случаи уже наблюдались в 2022 и 2023 годах, когда из-за высокого потребления энергии власти были вынуждены временно отключать электричество, - говорит Вахдани. - Однако сейчас это происходит в неизмеримо больших масштабах. По некоторым городам на юге и в центральной части Ирана, где температура поднимается выше 50-ти градусов, прошли акции протеста населения, обвинившего власти в провале энергетической политики».

По словам иранского политолога, существует несколько причин нехватки электроэнергии в стране. Во-первых, из-за резкого падения уровня воды в главных реках страны остановились гидроэлектростанции. Помимо этого, власти Ирана почти 40 лет ничего не вкладывают в увеличение мощностей производства и модернизацию энергетической сферы, в которой из-за крайней изношенности оборудования наблюдаются частые сбои и потери.

Ситуация усугубилась чрезвычайно жаркой погодой в промышленных городах, в которых сокращена или полностью перекрыта подача электроэнергии на заводы и фабрики. К примеру, сектор производства стали, требующий 5.500 МВт, получил только 2.400–3.800 МВт. Цементной промышленности вместо необходимых 1000 МВт выделили всего 500-650.