Эрдоган: «Слово за Ильхамом Алиевым»

Турция надеется на скорейшее заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО.

«Решение приму не я, а (президент Азербайджана) Ильхам Алиев. Конечно, мы желаем подписания соглашения и установления мира между Арменией и Азербайджаном. Мы хотим видеть это примирение как можно скорее. В наших встречах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы наблюдаем позитивные шаги в этом направлении», - сказал Эрдоган.

На днях в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана при участии госсекретаря США. По итогам переговоров стороны заявили о прогрессе в подписании мирного договора.