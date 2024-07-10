В Австралии задержаны российские шпионы

Австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила вещательная корпорация АВС.

Подчеркивается, что задержанные Кира и Игорь Королевы имеют гражданство Австралии, но родились в РФ, а также имеют российские паспорта. По версии следствия, 40-летняя женщина, которая служит в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала Россию, где собиралась передать местной стороне данные, связанные с ВС Австралии. Утверждается, что ее 62-летний муж помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки.

Задержанные предстали перед окружным судом Брисбена, где им озвучили обвинения. Подчеркивается, что оба супруга отказались от внесения залога и остаются под стражей.

В то же время австралийская полиция пока не располагает доказательствами того, что какие-либо сведения были действительно переданы российской стороне. По данным ABC, супружеской паре грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает АВС.