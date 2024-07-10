Банк Республика, придающий большое значение защите национальных и нравственных ценностей Азербайджана, поддержал проведение III Национального фестиваля "Яйлаг", который прошел 5-7 июля на Ханских угодьях, расположенных в Гёйгёльском районе.

В фестивале, организованном по инициативе Фонда истории и культуры "Джавад-хан", приняли участие многочисленные гости из нашей страны и зарубежья. Фестиваль имел символическую цель – отразить общую культуру тюркоязычных стран, сохранить исторические традиции.

В рамках 3-дневного фестиваля в ханской степи в оригинальном стиле было создано этнопоселение "Яйлаг юрду", представлены площадь Джыдыр, сельскохозяйственный рынок, "Уголок ремесленничества", "Очаг Деде Горгуда" поле для скачек, "Очаг Ашуга Алескера", полевая кухня и другие тематические площадки. Гости также посмотрели выступления местных этнических музыкальных коллективов, были исполнены национальные танцы, народные песни, представлены сценки и театральные композиции, образцы культуры, национальная одежда, ремесла проживающих в Азербайджане народов.

В рамках фестиваля были организованы масштабные народные гуляния и народные игры, участникам были вручены ценные подарки от Банка Республика.

Фестиваль, завершившийся великолепной концертной программой, получил бурные аплодисменты участников.

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