Японцы сочли угрозой вторжение России в Украину

В опубликованном в пятницу ежегодном докладе Министерства обороны Японии, известном как "Белая книга", появился новый раздел, посвященный российскому вторжению в Украину, сообщает NHK.

"Одностороннее изменение статус-кво с помощью силы пошатнуло основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что действия России в Украине ослабляют ее военную мощь. Авторы предполагают, что, скорее всего, это приведет к изменению ее военных отношений с соседними регионами. В частности, РФ может усилить сотрудничество с Китаем, чтобы противостоять США.

Более тесные связи между Москвой и Пекином, которые укрепляются благодаря общим интересам в области безопасности, являются источником беспокойства для Японии. Этому способствуют совместные военные маневры вокруг Японии, сообщения о совместных действиях РФ и КНР на море и в воздухе, когда военные корабли вторгались в японские воды, а бомбардировщики пролетали вдоль японского архипелага, сообщает NHK.

Телеканал отмечает, что значительная часть доклада посвящена Китаю и Тайваню в связи с растущей напряженностью в отношениях между китайским руководством и администрацией острова.