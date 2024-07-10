Европа готовится к торговой войне с Китаем

Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном в журнале The Economist.

В этой связи издание цитирует генерал-губернатора Голландской Ост-Индской компании Яна Питерсзоона Куна, сказавшего ее акционерам в 1614 году, что "невозможно вести торговлю без войны, а войну - без торговли".

Однако, по оценкам журнала, сейчас ситуация выглядит иначе. Так, недавнее введение Еврокомиссией (ЕК) дополнительных ввозных пошлин на китайские электромобили объясняется тем, что КНР предоставляет своим автопроизводителям более благоприятные условия работы по сравнению с европейскими компаниями на китайском рынке.

"Давайте не будет заблуждаться: напористость – это необходимое условие для сохранения наших рынков открытыми", - поясняет ситуацию Сабина Вейанд, ведущая с Пекином переговоры по этой теме от лица Брюсселя.

По мнению бывшего еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём, переговоры ЕС и КНР к осени приведут к снижению тарифов, однако дополнительные пошлины вряд ли будут отменены, поскольку Пекин не пойдет навстречу требованиям ЕК, а брюссельские чиновники не захотят оказаться в слабой позиции. Следующим шагом ЕС может стать использование против Китая нового "оружия" - так называемого "инструмента международных закупок".

Он касается, в частности, рынка медицинских изделий. Так, в случае провала переговоров с Пекином о предоставлении компаниям из ЕС, работающим в этой сфере, свободного и равного доступа на рынок КНР, Брюссель может ограничить китайским производителям медицинских изделий доступ к участию в тендерах в Европе.

На фоне торгового противостояния европейский переговорщик Вейанд предлагает привлекать на сторону ЕС другие страны путем адаптации финансовой, торговой и инвестиционной политики Брюсселя под их нужды. Однако такой подход чужд ЕК, привыкшей к "порядку, основанному на правилах", пишет журнал.