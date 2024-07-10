Контрактник российской армии Алексей Журавлев, расстрелявший трех сослуживцев в Белгородской области и сбежавший с оружием, ранее был судим. Об этом сообщил источник Daily Storm.

Он являлся фигурантом уголовного дела по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», за что получил срок в 2012 году.

Мужчина потом работал в фирмах, связанных со строительством. При этом Журавлев имел проблемы с выплатой долгов и был клиентом микрофинансовых организаций.

Убийцу ищут.