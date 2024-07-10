«Белгородского стрелка» не могут найти обновлено 13:56
Контрактник российской армии Алексей Журавлев, расстрелявший трех сослуживцев в Белгородской области и сбежавший с оружием, ранее был судим. Об этом сообщил источник Daily Storm.
Он являлся фигурантом уголовного дела по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», за что получил срок в 2012 году.
Мужчина потом работал в фирмах, связанных со строительством. При этом Журавлев имел проблемы с выплатой долгов и был клиентом микрофинансовых организаций.
Убийцу ищут.
*** 12:31
В Белгородской области России произошла стрельба в пункте военной дислокации. Один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам и сбежал из части, в результате двое убиты и один получил ранения.
Оружие и патроны военнослужащий бросил на месте преступления.