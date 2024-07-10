Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:05

В Вашингтоне благополучно завершился юбилейный 75-й саммит НАТО. Под конец грянул мощный аккорд — почти часовая пресс-конференция Джо Байдена, на которой тот пытался убедить нацию и весь мир, что он вполне годен для того, чтобы победить Дональда Трампа и пробыть еще четыре года в Белом доме. Вечером четверга все взоры были обращены к этой пресс-конференции, которую американская пресса назвала важнейшей за многие десятилетия. Сам саммит прошел образцово-показательно. Не было никаких голосов диссидентов от НАТО, все амбициозные программы дальнейшего укрепления альянса оказались четко согласованы. Вероятно, одним из самых важных решений была договоренность о размещении в Германии американских дальнобойных ракет, поражающих цели на расстоянии до 500 километров — всемирно известных «Томагавков», что вызвало крайне нервозную реакцию в Москве.

Наибольшее внимание участники уделили ситуации в Украине - эти обсуждения заняли больше времени, чем дискуссии в отношении Китая. Большой новостью стало то, что высокие американские лица подтвердили: Киев получит истребители F-16 от европейских стран до конца лета. Вместе с тем присутствовавший на саммите украинский президент Владимир Зеленский был явно разочарован тем, что администрация Байдена так и не дала ему разрешения использовать американские ракеты для поражения целей в глубине территории России. Правда, сообщается, что во время переговоров с новым премьером Великобритании Киром Стармером Зеленский убедил его в том, что удары ракет Storm Shadow по российским военным аэродромам могут изменить баланс войны. Стармер вроде бы согласился, но детали этой договоренности еще будут обсуждаться. И все было бы хорошо и позитивно на этом саммите, если бы не одно обстоятельство. Тщательно выложенное западными лидерами (прежде всего Байденом) мозаичное панно альянса может вмиг рассыпаться, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Он, как известно, крайне прохладно относится к НАТО, в той или иной форме неоднократно угрожал выйти из альянса и продолжает носиться со своей мантрой о том, что Америка платит намного больше в фонд НАТО, чем европейские союзники. Что является абсолютной неправдой. По крайней мере эти утверждения, если они и были верны 3-4 года назад, сильно устарели. Отсюда такое пристальное внимание к пресс-конференции Байдена, к тому, как он формулирует ответы, насколько быстра его реакция. Всего две недели назад он блистательно провалился на дебатах с Трампом, часто оказавшись не в состоянии продолжить мысль до конца, а иногда просто перескакивал с одной темы на другую.

Можно только представить, как теперь нервничали помощники президента. Ведь вчера это был совсем не формат их босса. Байден привык выступать вместе с другими лидерами, которые приезжают в Вашингтон, и, как правило, он берет всего два-три вопроса. Весь мир отмечал все детали нынешнего выступления Байдена в режиме solo, без телесуфлера и с непредсказуемыми и жесткими вопросами журналистов (это вам не прямая линия Владимира Путина), которые могли загнать американского лидера в тупик. Каковы же были результаты? Они оказались смешанными. Байден выглядел лучше, чем на дебатах. Он казался лидером, который в силу своего опыта контролирует внешнюю политику страны и хорошо представляет себе экономическое положение американцев. Но некоторые моменты вызвали тревогу демократов и гостей саммита. Виноват, в частности, оказался Владимир Путин, который целиком завладел головой Байдена. Незадолго до этого американский президент представлял гостям саммита Владимира Зеленского. И, приглашая его к трибуне, он торжественно произнес: «Президент Украины Владимир Путин!» Правда, тут же осекся и со смешком сказал, что он имел в виду, что Путина... нужно побить. И, конечно, один из первых журналистов на пресс-конференции поинтересовался, как такое стало возможным – перепутать Зеленского и Путина? Байден продолжал отшучиваться. Но если бы это был только Путин. В самом начале пресс-конференции Байден назвал своего вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом» (хороший был бы тандем). В чем Байден был исключительно тверд, непререкаем и последователен, так это в своем намерении оставаться в гонке и сражаться с Трампом, которого он «точно победит». А когда его спросили, не хочет ли он пересмотреть свою позицию, если его команда скажет, что у Камалы Харрис больше шансов одолеть Трампа, он ответил: «Нет!» И добавил к этому: «По крайней мере до тех пор, пока ко мне не придут и не скажут, что ты не можешь победить».