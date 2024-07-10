Китай опровергает: никакой военной базы в Таджикистане

Министерство иностранных дел Китая опровергло сообщения СМИ о строительстве китайской военной базы на территории Таджикистана. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель китайского дипломатического ведомства Линь Цзянь.

"Могу определенно сказать, что Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и не имеет никаких военных баз в Центральной Азии", - подчеркнул Линь Цзянь.

Ранее СМИ сообщали о строительстве Китаем военной базы в Таджикистане, неподалеку от границы с Афганистаном.